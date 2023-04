Forza e trasformazione al “Mugnaini”, venerdì ancora mattutino

La Sampdoria prosegue gli allenamenti a Bogliasco in vista della trasferta di Firenze. Dejan Stankovic e il suo staff hanno incentrato la seduta mattutina su lavori di forza e trasformazione sul campo. Cure per Bram Nuytinck e Gerard Yepes; sessioni differenziate invece per Andrea Conti e Manuel De Luca. Emil Audero e Ignacio Pussetto continuano infine i rispettivi programmi di recupero. Domani, venerdì, di nuovo appuntamento mattutino al centro sportivo “Mugnaini”.