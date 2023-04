Esercitazioni in chiave-Fiorentina, sabato rifinitura e partenza

Prosegue la marcia di avvicinamento della Sampdoria alla trasferta di domenica in casa della Fiorentina. Dejan Stankovic e staff hanno sottoposto i blucerchiati ad una serie di esercitazioni tattiche sul campo 2 del “Mugnaini” di Bogliasco in vista della sfida con i viola. Ancora assenti Bram Nuytinck e Gerard Yepes, alle prese con cure; sessioni differenziate per Andrea Conti e Manuel De Luca. Emil Audero e Ignacio Pussetto continuano infine i rispettivi percorsi di recupero. Domani, sabato, è in programma la seduta di rifinitura pomeridiana che precederà la partenza in pullman per Firenze.