La Samp tiene un tempo, la Fiorentina dilaga nella ripresa

Per il match report completo della sfida tra viola e blucerchiati clicca qui.

Fiorentina 5

Sampdoria 0

Reti: p.t. 47′ Castrovilli; s.t. 17′ Dodô, 21′ Duncan, 31′ Kouamé, 44′ Terzic.

Fiorentina (4-2-3-1): Cerofolini; Dodô (25′ s.t. Venuti), Milenkovic, Ranieri, Biraghi (42′ s.t. Terzic); Amrabat, Duncan; Sottil (33′ s.t. Bianco), Castrovilli (33′ s.t. Saponara), Gonzalez (25′ s.t. Kouamé); Jovic.

A disposizione: Terracciano, Vannucchi, Cabral, Ikoné, Quarta, Mandragora, Kayode, Barak, Brekalo, Igor.

Allenatore: Italiano.

Sampdoria (3-4-1-2): Ravaglia; Günter, Oikonomou (14′ s.t. Murillo), Amione; Zanoli, Winks, Rincón, Augello; Léris (33′ p.t. Djuricic, 28′ s.t. Cuisance); Gabbiadini (28′ s.t. Rodríguez)., Lammers (28′ s.t. Sabiri).

A disposizione: Turk, Zorzi, Ilkhan, Quagliarella, Murru, Malagrida, Paoletti.

Allenatore: Stankovic.

Arbitro: Giua di Olbia.

Assistenti: Peretti di Verona e Del Giovane di Albano Laziale.

Quarto ufficiale: Gualtieri di Asti.

VAR: Nasca di Bari.

AVAR: Massimi di Termoli.

Note: ammoniti al 15′ s.t. Murillo, al 36′ s.t. Kouamé per gioco scorretto, al 44′ s.t. Terzic per comportamento non regolamentare; recupero 4′ p.t. e 0′ s.t.; terreno di gioco in buone condizioni.