Subito in campo al “Mugnaini”, venerdì seduta pomeridiana

Sampdoria subito in campo al “Mugnaini” di Bogliasco per preparare la gara di lunedì pomeriggio alla “Dacia Arena” con l’Udinese. Due i gruppi di lavoro organizzati da Dejan Stankovic e dallo staff tecnico. Scarico per i blucerchiati più impegnati nella sfida con il Torino. Tutti gli altri disponibili hanno invece preso parte a un allenamento completo sul campo 2. Sessioni differenziate per Andrea Conti, Manuel De Luca, Mehdi Léris e Gerard Yepes. Emil Audero e Ignacio Pussetto continuano invece i rispettivi percorsi di recupero. Domani, venerdì, è in programma una seduta pomeridiana.