Tecnico-tattico al “Mugnaini”, lunedì rifinitura mattutina

Pomeriggio sul campo al “Mugnaini” di Bogliasco per la Sampdoria. Dejan Stankovic e il suo staff hanno diretto una seduta caratterizzata da attivazione atletica, circuito tecnico e prove tattiche in vista della gara con l’Empoli. Sessioni individuali per Andrea Conti e Mehdi Léris; Emil Audero e Ignacio Pussetto proseguono invece i rispettivi iter di recupero. Domani, lunedì, è in programma al mattino la rifinitura, a cui farà seguito la lista dei convocati per la sfida del “Ferraris” con gli azzurri (ore 20.45).