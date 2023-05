Esercitazioni tattiche in vista del Milan, venerdì seduta pomeridiana

Si avvicina la trasferta di sabato sera in casa del Milan e la Sampdoria ha svolto a Bogliasco un allenamento mattutino a base di attivazione atletica ed esercitazioni tattiche in vista della sfida con i rossoneri. Immutata la situazione sul fronte dei singoli: lavoro individuale per Andrea Conti; programmi di recupero per Emil Audero e Ignacio Pussetto. Domani, venerdì, i blucerchiati si ritroveranno al “Mugnaini” per una seduta pomeridiana.