La Samp si congeda dal “Ferraris” con un pari: 2-2 con il Sassuolo

Sampdoria 2

Sassuolo 2

Reti: p.t. 8′ Gabbiadini, 9′ Berardi, 11′ Henrique; s.t. 33′ Erlic aut.

Sampdoria (3-4-1-2): Turk; Oikonomou (23′ s.t. Murillo), Nuytinck (1′ s.t. Murru), Amione (1′ s.t. Paoletti); Zanoli, Winks, Rincón (16′ s.t. Ilkhan), Augello; Léris; Quagliarella (41′ s.t. Lammers), Gabbiadini.

A disposizione: Ravaglia, Tantalocchi, Djuricic, De Luca, Segovia, Malagrida, Rodríguez.

Allenatore: Stankovic.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Zortea, Toljan, Erlic (45′ s.t. Romagna), Ferrari, Rogério; Thorstvedt (1′ s.t. Harroui), Obiang, Henrique (18′ s.t. Lopez); Berardi, Pinamonti (33′ s.t. Defrel), Ceide (18′ s.t. Bajrami).

A disposizione: Pegolo, Russo, Marchizza, Muldur, Toljan, Bruno.

Allenatore: Dionisi.

Arbitro: Meraviglia di Pistoia.

Assistenti: Miele di Torino e C. Gualtieri di Asti.

Quarto ufficiale: M. Gualtieri di Asti.

VAR: Nasca di Bari.

AVAR: Abbattista di Molfetta.

Note: ammoniti al 15′ p.t. Thorstvedt per simulazione, al 3′ s.t. Harroui, all’8′ s.t. Oikonomou per gioco scorretto; recupero 1′ p.t. e 5′ s.t.; abbonati 14.593 (rateo 156.475 euro), mini abbonamenti 607 (rateo 4.586 euro), paganti 3.230 (incasso 34.217 euro); terreno di gioco in buone condizioni.