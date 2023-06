Nazionali: Turk convocato dalla Slovenia Under 21

Un’altra chiamata internazionale per la Sampdoria. All’elenco dei blucerchiati impegnati con le rispettive nazionali si aggiunge Martin Turk. Il portiere classe 2003 farà infatti parte dei 23 convocati dalla Slovenia Under 21 per disputare un’amichevole con la Finlandia, in programma martedì 20 giugno al “National Football Center Brdo” di Kranj, in Slovenia (ore 17.00).