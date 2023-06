Nazionali: i risultati e le presenze dei sei blucerchiati

I risultati delle gare che hanno visto impegnati i blucerchiati convocati in nazionale.

Algeria – Mehdi Léris

Qualificazioni African Cup of Nations 2023: Uganda-Algeria 1-2 (in panchina)

Amichevole: Algeria-Tunisia 1-1 (in panchina, subentrato al 74′)

Marocco – Abdelhamid Sabiri

Amichevole: Marocco-Capo Verde 0-0 (titolare, sostituito al 46’)

Qualificazioni African Cup of Nations 2023: Sudafrica-Marocco 2-1 (in panchina, subentrato al 62′)

Serbia – Filip Djuricic

Amichevole: Serbia-Giordania 3-2 (titolare, sostituito al 63’)

Qualificazioni UEFA EURO 2024, Gruppo G, 3.a giornata: Bulgaria-Serbia 1-1 (in panchina)



Venezuela – Tomás Rincón

Amichevole: Venezuela-Honduras 1-0 (in panchina, subentrato al 75’)

Amichevole: Venezuela-Guatemala 1-0 (titolare, sostituito al 61′)

Slovenia Under 21 – Martin Turk

Amichevole: Slovenia-Finlandia 1-0 (titolare ed in campo per l’intero arco dell’incontro)

Turchia Under 21 – Emirhan Ilkhan

Amichevole: Turchia-Azerbaijan 1-0 (titolare, sostituito al 46′)

Amichevole: Turchia-Bosnia ed Erzegovina 4-1 (in tribuna)