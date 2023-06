Pirlo e Legrottaglie: «Lavoro ed entusiasmo per la nuova Samp»

Lavoro ed entusiasmo, programmazione e umiltà. La nuova Sampdoria comincia a prendere forma, con volti e concetti chiari. Lo ha fatto questo pomeriggio nel palcoscenico di The Ocean Race Genova – The Grand Finale, dove il presidente Marco Lanna ha introdotto i nuovi azionisti di maggioranza blucerchiati Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi e presentato ufficialmente ai media il nuovo allenatore Andrea Pirlo e il nuovo head of performance Nicola Legrottaglie.