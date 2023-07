Qui Livigno: primo allenamento in alta quota per i blucerchiati

Primo allenamento in altura per la Sampdoria di Andrea Pirlo. Sotto le nuvole del centro sportivo “Aquagranda” di Livigno i blucerchiati hanno dato avvio al ritiro estivo con una seduta pomeridiana: dopo una prima fase di attivazione in palestra il programma è proseguito sul campo tra esercitazioni tecniche per concludersi con un’ulteriore parte atletica. Domani, giovedì, la squadra sosterrà una doppia sessione di lavoro.