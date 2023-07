Doppia seduta a Livigno tra scarico e lavori tattici

Dopo i sette gol rifilati alla Rappresentativaa Valtellinese nella prima uscita stagionale, la Sampdoria è tornata in campo al centro sportivo “Aquagranda” di Livigno per sostenere una seduta mattutina di scarico tra attivazione, esercitazioni tecniche e lavori aerobici. Nel pomeriggio, invece, mister Andrea Pirlo e il suo staff tecnico hanno diretto un allenamento a base di tattica, concluso con una partitella a campo ridotto. Domani, martedì, è in programma una nuova doppia seduta.