Barreca: «Samp, qui per riportarti dove meriti di stare»

È arrivato nel ritiro di Livigno anche Antonio Barreca, il terzo volto nuovo della Sampdoria di Andrea Pirlo. «Sono contento di essere qui, le mie sensazioni sono positive – dichiara con entusiasmo l’esterno mancino -. Ho trovato in tutti la voglia di fare una grande stagione e seguendo le idee del mister sono sicuro che ci toglieremo delle soddisfazioni».

Gruppo. «Insieme ai miei nuovi compagni, voglio riportare la Sampdoria in Serie A – afferma -. La B è tosta, va affrontata con un gruppo coeso e una mentalità vincente per raggiungere il nostro obiettivo. Ho già vinto tre campionati, gli ultimi due consecutivamente e, come si dice, non c’è due senza tre».