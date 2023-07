Pomeridiano di scarico, venerdì doppio e festa in piazza

Dopo aver superato la formazione elvetica del Rapperswil-Jona per 5-1 e aver goduto della mattinata di assoluto riposo, la Sampdoria è tornata ad allenarsi nel pomeriggio al centro sportivo “Aquagranda” di Livigno per continuare la fase di preparazione estiva in altura.

Scarico. Sotto lo sguardo attento dell’azionista di maggioranza Matteo Manfredi e dell’head of performance Nicola Legrottaglie, i blucerchiati – agli ordini di Andrea Pirlo e del suo staff tecnico – hanno svolto una seduta di scarico, caratterizzata da attivazione atletica, possessi in spazi ridotti e allunghi.

Presentazione. Domani, venerdì, è in agenda un doppio allenamento e nel tardo pomeriggio, la squadra, al gran completo, sarà presentata in piazza del Comune. L’appuntamento nel cuore di Livigno è fissato alle ore 18.00, l’arrivo dei ragazzi è previsto intorno alle 18.45.