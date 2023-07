Doppio intenso in Valtellina, a seguire presentazione a Livigno

Il ritiro pre-campionato della Sampdoria prosegue con una doppia intensa seduta al centro sportivo “Aquagranda” di Livigno. Agli ordini di mister Andrea Pirlo e del suo staff, i blucerchiati hanno sostenuto al mattino un allenamento incentrato su attivazione atletica, partitella a tema su campo ridotto e lavori aerobici.

Programma. Nel pomeriggio, sotto la pioggia battente, la squadra ha svolto invece una sessione dedicata a partitelle ad alta intensità su campo ridotto e tiri in porta. A seguire, alle ore 18.45 circa, è in programma la presentanzione della squadra nella piazza del Comune a Livigno. Domani, sabato, nuovo doppio in agenda.