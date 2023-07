Nuovo doppio al “Mugnaini”, sabato seduta mattutina

Ancora una doppia seduta per la Sampdoria che prosegue a Bogliasco la preparazione pre-campionato. Al mattino, Andrea Pirlo e il suo staff hanno diviso la squadra in due gruppi: prima i difensori, quindi centrocampisti e attaccanti si sono disimpegnati in una sessione contraddistinta da attivazione, lavori di forza sul campo ed esercitazioni tattiche. Nel pomeriggio invece spazio ad esercitazioni tecniche, partite a tema su campo ridotto e partitella finale. Domani, sabato, è in agenda un allenamento mattutino.