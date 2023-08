Ripresa pomeridiana a Bogliasco, mercoledì seduta mattutina

Ripresa pomeridiana per la Sampdoria di Andrea Pirlo. Smaltito il giorno e mezzo di riposo concesso a margine del test con l’Alessandria, i blucerchiati si sono ritrovati sul campo 1 del “Mugnaini” di Bogliasco per sostenere un allenamento a base di attivazione, torelli e partitelle in spazi ridotti. Domani, mercoledì, la squadra sosterrà una seduta mattutina.