Panada, una vita da mediano: «Pronto a imparare da Pirlo»

«L’impatto è stato positivo, solo felice di essere qua». Nonostante la giovane età, Simone Panada si presenta con le idee chiare a una settimana esatta dal suo arrivo in blucerchiato. «La trattativa è iniziata a giugno, poi il mercato ha i suoi tempi ma l’importante è essere arrivato – dichiara il centrocampista classe 2002 -. Ho fatto tutta la trafila nell’Atalanta, Gasperini mi convocò per tre gare di Champions League ma non ho ancora esordito in Serie A: spero di poterlo fare l’anno prossimo con la Samp».

Maestro. Alla Samp trova Andrea Pirlo, un maestro nel ruolo di playmaker. «Sono un mediano che gioca davanti alla difesa ma nel caso posso agire anche da mezzala – racconta -. Mi piace giocare il pallone, essere al centro dell’azione ed è una fortuna essere allenato da Pirlo e sono pronto a imparare da lui. La Serie B? Anche se non ho giocato molto, ho avuto modo di conoscere il campionato l’anno scorso: ci aspetta una stagione lunga e difficile, tutti vorranno provare a fare bella figura contro di noi ma lavoriamo con intensità per farci trovare pronti».