Doppio Delle Monache, l’Italia Under 19 supera l’Albania

Brilla la stella di Marco Delle Monache. Nel test amichevole disputato al Centro Tecnico Federale di Coverciano e vinto per 3-0 dall’Italia Under 19 sull’Albania, l’attaccante blucerchiato si è messo in mostra realizzando una doppietta. Al 2′ ha sbloccato il risultato, deviando alle spalle di Kiri un traversone dalla destra di Quieto; quindi al 44′, sul parziale di 2-0, ha superato, questa volta di testa, il portiere albanese. Il modo migliore per presentarsi al tecnico federale Bernardo Corradi.