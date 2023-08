Blucerchiati in posa: il backstage dello shooting 2023/24

Tutti in posa a Bogliasco: è tempo di shooting. Nella due giorni dedicata alle foto la Sampdoria si è sottoposta alla classica tornata di scatti per tutti gli utilizzi ufficiali 2023/24. I calciatori blucerchiati si sono succeduti uno ad uno davanti al set allestito al “Mugnaini” e gestito in maniera impeccabile da Simone Arveda, fotografo ufficiale del club.