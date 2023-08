Forza e partitelle alla ripresa, martedì nuovo mattutino

Dopo aver goduto di un giorno di meritato riposo, la Sampdoria si è rimessa in moto a Bogliasco per iniziare a preparare la gara con il Pisa, in programma venerdì sera al “Ferraris” (ore 20.30) e valida quale 2.a giornata della Serie BKT 2023/24.

Menù. Attivazione atletica, sviluppo della forza e partitelle tattiche: questo il menù della seduta diretta da Andrea Pirlo e il suo staff al “Mugnaini”, dove i calciatori maggiormente impegnati nella trasferta di Terni hanno svolto una sessione meno intensa, dedicandosi anche a lavori di scarico. Con il gruppo ha lavorato anche Matteo Ricci. Domani, martedì, è in agenda una nuova seduta mattutina.