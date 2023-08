Pagate due disattenzioni, Samp superata dal Pisa al “Ferraris”

Per il match report completo della sfida tra blucerchiati e nerazzurri clicca qui.

Sampdoria 0

Pisa 2

Reti: p.t. 14′ M. Tramoni; s.t. 14′ Arena.

Sampdoria (4-3-3): Stankovic; Stojanovic, Ferrari (15′ s.t. Ghilardi), Murru, Giordano (38′ s.t. Barreca); Askildsen (15′ s.t. Borini), Yepes (24′ s.t. Ricci), Verre; Depaoli, La Gumina (15′ s.t. De Luca), Pedrola.

A disposizione: A disposizione: Ravaglia, Panada, Malagrida, Montevago, Vitale, Gonzalez, Paoletti.

Allenatore: Pirlo.

Pisa (4-4-2): Nicolas; Hermannsson (27′ s.t. L. Tramoni), Canestrelli, Leverbe, Beruatto (36′ s.t. Piccinini); D’Alessandro (27′ s.t. Calabresi), Veloso, Marin, M. Tramoni (36′ s.t. Jureskin); Arena, Moreo (8′ s.t. Valoti).

A disposizione: Vukovic, Loria, Trdan, Nagy, Masucci, Seck, , Barbieri.

Allenatore: Aquilani.

Arbitro: Camplone di Pescara.

Assistenti: Cipriani di Empoli e Fontani di Siena.

Quarto ufficiale: Marotta di Sapri.

VAR: Abisso di Palermo.

AVAR: Gariglio di Pinerolo.

Note: espulso al 49′ s.t. Baronio per proteste; ammoniti al 36′ p.t. Ferrari, al 37′ s.t. Arena, al 46′ s.t. Jureskin e al 51′ s.t. Calabresi per gioco scorretto; recupero 3′ p.t., 10′ s.t.; abbonati 18.224 (rateo 200.227,63 euro), mini abbonamenti 425 (rateo 7.257,50 euro), paganti 3.871 (incasso 77.710 euro); terreno di gioco in discrete condizioni.