Meno due a Cremonese-Samp, sabato rifinitura e conferenza

La Sampdoria prosegue la fase di avvicinamento alla sfida con la Cremonese, in programma domenica allo “Zini” (ore 18.30) e valida quale quarta giornata della Serie BKT 2023/24. Dopo aver riunito la squadra in sala video, Andrea Pirlo e il suo staff hanno diretto un allenamento mattutino incentrato su torelli ed esercitazioni tecniche, mentre i calciatori non impiegati con il Venezia hanno disputato anche una partitella finale a campo ridotto. Domani, sabato, è in programma a Bogliasco la seduta di rifinitura mattutina, seguita alle ore 12.30 dalla conferenza stampa di Andrea Pirlo e, nel primo pomeriggio, dalla partenza in pullman in direzione Cremona.