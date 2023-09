Ripresa senza i nazionali al “Mugnaini”, giovedì doppia seduta

Ripresa pomeridiana a Bogliasco per la Sampdoria. Al “Mugnaini”, Andrea Pirlo e il suo staff hanno diretto un allenamento incentrato su attivazione atletica, esercitazione tecnica, possessi e allunghi. Assenti i nazionali Marco Delle Monache, Danile Ghilardi, Simone Panada, Filip Stankovic e Petar Stojanovic. Domani, giovedì, è in programma una doppia seduta: mattinata dedicata ai test atletici, nel pomeriggio invece la squadra tornerà in campo per un allenamento tecnico-tattico.