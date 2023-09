Alla Samp non basta La Gumina, il Cittadella vince in rimonta

Per il match report completo della sfida tra grigiorossi e blucerchiati clicca qui.

Sampdoria 1

Cittadella 2

Reti: p.t. 43′ La Gumina; s.t. 4′ Magrassi, 21′ Branca

Sampdoria (4-3-3): Stankovic; Depaoli (34′ s.t. Depaoli), Ghilardi, Murru, Giordano (27′ s.t. Barreca); Kasami (11′ s.t. Girelli), Ricci (27′ s.t. Vieira), Verre; Pedrola, La Gumina (27′ s.t. Delle Monache), Borini.

A disposizione: Tantalocchi, Ravaglia, Askildsen, Malagrida, Yepes, González, Stojanovic, Lemina.

Allenatore: Pirlo.

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Salvi, Pavan, Frare, Giraudo (1′ s.t. Carissoni); Vita, Branca (35′ s.t. Danzi), Amatucci (16′ s.t. Mastrantonio); Tessiore; Magrassi (16′ s.t. Pandolfi), Pittarello (28′ s.t. Maistrello).

A disposizione: Maniero, Angeli, Cassano, Kornvig, Carriero, Rizza.

Allenatore: Gorini.

Arbitro: Gualtieri di Asti.

Assistenti: Preti di Mantova e Bottegoni di Terni.

Quarto ufficiale: De Angeli di Milano.

VAR: Di Martino di Teramo.

AVAR: Pagnotta di Nocera Inferiore.

Note: ammoniti al 18′ p.t. Ricci, al 27′ Giraudo, al 39′ p.t. Vita, al 32′ s.t. Carissoni per gioco scorretto, al 24′ s.t. La Gumina per proteste; recupero 1′ p.t. e 6′ s.t.; abbonati 18.224 (rateo 200.227 euro), mini abbonamenti 281 (rateo 3.832,50 euro), paganti 2.789 (incasso 56.967 euro); terreno di gioco in discrete condizioni.