Ripresa a due velocità, mercoledì allenamento mattutino

Testa al Parma. La Sampdoria è tornata subito al lavoro a Bogliasco, dove Andrea Pirlo e staff, come di consueto alla ripresa, hanno diviso la squadra in due gruppi: da una parte i maggiormente impiegati con il Cittadella, impegnati in cure e lavori di scarico in palestra; dall’altra il resto dei blucerchiati disponibili, alle prese con una seduta mattutina completa sul campo principale del “Mugnaini”. Domani, mercoledì, è in programma un altro allenamento mattutino.