Circati replica a Pedrola: Samp e Parma si dividono la posta

Parma 1

Sampdoria 1

Reti: p.t. 19′ Pedrola; s.t. 37′ Circati.

Parma (4-2-3-1): Chichizola; Coulibaly, Osorio, Circati, Zagaritis (19′ s.t. Di Chiara); Bernabé, Hernani; Man (13′ s.t. Partipilo), Sohm (19′ s.t. Mihaila), Benedyczak (28′ s.t. Ansaldi); Bonny (13′ s.t. Colak).

A disposizione: Turk, Corvi, Balogh, Estevez, Begic, Del Prato, Hainaut.

Allenatore: Pecchia.

Sampdoria (4-3-3): Stankovic; Stojanovic, Ghilardi, Murru, Barreca (40′ s.t. González); Kasmi (40′ s.t. Verre), Yepes, Vieira; Depaoli (11′ s.t. Girelli), Borini (32′ s.t. Esposito), Pedrola.

A disposizione: Ravaglia, Askildsen, Ricci, De Luca, Malagrida, La Gumina, Giordano, Delle Monache.

Allenatore: Pirlo.

Arbitro: Massa di Imperia.

Assistenti: Peretti di Verona e Rossi della Spezia.

Quarto ufficiale: Galipò di Firenze.

VAR: Maggioni di Lecco.

AVAR: Miele di Nola.

Note:ammoniti al 38′ p.t. Borini, al 38′ p.t. Chichizola, al 42′ p.t. Pedrola, al 44′ p.t. Depaoli, al 17′ s.t. Zagaritis, al 35′ s.t. Yepes, al 38′ s.t. Bernabé per gioco scorretto, al 48′ s.t. Esposito per proteste; recupero 2′ p.t. e 5′ s.t.; abbonati 18.340 (rateo 54.033 euro), paganti 9.607 (125.519 euro); terreno di gioco in discrete condizioni.