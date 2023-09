Subito in campo al “Mugnaini” in vista di Como-Sampdoria

Il calendario non consente di tirare il fiato alla Sampdoria. Archiviato il pari con il Parma, i blucerchiati si ritroveranno domani mattina, lunedì, al “Mugnaini” di Bogliasco per iniziare a preparare il prossimo impegno con il Como, match valido quale 7.a giornata di Serie BKT e in programma mercoledì al “Sinigaglia” (ore 20.30).