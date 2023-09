Como amara, Sampdoria superata di misura al “Sinigaglia”

Per il match report completo della sfida tra biancoblù e blucerchiati clicca qui.

Como 1

Sampdoria 0

Reti: s.t. 9′ Ioannou.

Como (3-4-2-1): Semper; Curto, Barba, Odenthal; Iovine (21′ s.t. Cassandro), Kone, Bellemo, Ioannou (21′ s.t. Sala); Da Cunha (29′ s.t. Abildgaard), Verdi (29′ s.t. Gaabrielloni); Cutrone (39′ s.t. Chajia).

A disposizione: Vigorito, Solini, Baselli, Blanco, Kerrigan, Arrigoni, Scaglia.

Allenatore: Longo.

Sampdoria (4-3-3): Stankovic; Stojanovic, Ghilardi, Murru, Barreca; Girelli (23′ s.t. De Luca), Yepes (23′ s.t. Vieira), Verre (36′ s.t. Ricci); Pedrola, Esposito (46′ s.t. La Gumina), Borini.

A disposizione: Tantalocchi, Ravaglia, Askildsen, Kasami, Malagrida, Giordano, Gonzaléz, Delle Monache.

Allenatore: Pirlo.

Arbitro: Ferrieri Caputi di Livorno.

Assistenti: Mondin di Treviso e Bitonti di Bologna.

Quarto ufficiale: Peletti di Crema.

VAR: Valeri di Roma 2.

AVAR: Gariglio di Pinerolo.

Note:ammoniti al 2′ p.t. Borini, al 36′ p.t. Da Cunha, al 7′ s.t. Murru, al 13′ s.t. Stojanovic, al 33′ s.t. Cutrone, al 42′ s.t. Barreca per gioco scorretto, al 36′ s.t. Pedrola per proteste; recupero 1′ p.t. e 5′ s.t.; abbonati 3.157, paganti 2.449; terreno di gioco in discrete condizioni.