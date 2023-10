Prove tattiche anti-Ascoli, venerdì rifinitura e partenza

Ascoli-Sampdoria si avvicina e i blucerchiati intensificano la preparazione alla sfida di sabato pomeriggio (ore 16.15) al “Del Duca”. In mattinata la squadra si è concentrata principalmente su prove tattiche da adottare con i bianconeri. Domani, venerdì, si tornerà in campo al “Mugnaini” per la rifinitura pomeridiana, preceduta dalla conferenza stampa di mister Andrea Pirlo e seguita dalla partenza in volo charter per Pescara.