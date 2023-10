Sampdoria verso Ascoli: rifinitura al “Mugnaini” e partenza

Rifinitura pomeridiana sul campo superiore del “Mugnaini” di Bogliasco per la Sampdoria di Andrea Pirlo, alla vigilia della sfida in casa dell’Ascoli (ore 16.15), valida quale 9.a giornata della Serie BKT 2023/24. Al termine della seduta, trasferimento in aeroporto e partenza con volo charter in direzione Pescara, da dove la squadra si dirigerà il pullman ad Ascoli Piceno.