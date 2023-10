Ravaglia: «Pari ottenuto dal gruppo, felice di aiutare la squadra»

Nicola Ravaglia vede il bicchiere mezzo pieno dopo il punto conquistato dlla Sampdoria ad Ascoli. «È stata una tipica gara giocata da Serie B: abbiamo saputo incassare il colpo del gol a fine primo tempo che avrebbe potuto farci molto male, ma con lo spirito di gruppo siamo riusciti a rinetterla in piedi subito a inizio ripresa – dichiara nel post partita al “Del Duca” -. Sono contento di essere tornato in campo dal primo minuto: siamo 3 portieri con qualità umane importanti ancor prima che tecniche. Il confronto tra di noi è continuo durante la settimana e, vista la mia esperienza, provo a dare consigli a Stankovic e a Tantalocchi. Stare in campo è sempre emozionante e nel poter aiutare alla squadra».

Rinnovo. «Non potevo terminare il mio percorso alla Sampdoria con una retrocessione – prosegue, parlando del contratto prolungato fino al 30 giugno 2026 -. Ringrazio la proprietà, i dirigenti, il mister e tutto lo staff per la fiducia rinnovata. Sto benissimo a Genova: ho un rapporto speciale con i tifosi e continuerò a dare il mio contributo per aiutare i più giovani. Il ruolo di leader carismatico mi è sempre stato riconosciuto, già da ragazzino. Non possiamo più permetterci passi falsi: vogliamo accelerare il percorso di inserimento dei ragazzi in questo gruppo. La sosta? Continueremo a lavorare e a mettere il massimo impegno, come abbiamo sempre fatto. È fondamentale trasformare questi risultati in un nuovo inizio e regalare, dopo mesi difficili, i tre punti ai nostri tifosi a Marassi».