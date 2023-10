Forza in palestra e trasformazione per la Samp, venerdì mattutino

Prosegue nella settimana di sosta del campionato la preparazione della Sampdoria di Andrea Pirlo. Senza i nazionali Marco Delle Monache, Sebastiano Esposito, Daniele Ghilardi e Petar Stojanovic, i blucerchiati hanno sostenuto una seduta mattutina incentrata su lavori di forza in palestra e trasformazione ad alta intensità sul campo. Sessione specifica di scarico per quei calciatori che hanno giocato più minuti in questa prima fase di stagione. Domani, venerdì, si torna in campo al “Mugnaini” per un altro mattutino.