Partitella in famiglia al “Mugnaini”, ripresa fissata per martedì

Attivazione tra campo e palestra, torelli e partitella in famiglia con aggregati alcuni giovani della Primavera. Questo il programma mattutino stilato da Andrea Pirlo e staff per l’ultima seduta nella settimana di sosta del campionato per via degli impegni delle nazionali (ancora assenti infatti i convocati Marco Delle Monache, Sebastiano Esposito, Daniele Ghilardi e Petar Stojanovic). La ripresa al “Mugnaini” di Bogliasco in vista della prossima sfida casalinga con il Cosenza è fissata nel pomeriggio di martedì.