Tecnico-tattico al “Mugnaini”, giovedì seduta pomeridiana

La Sampdoria prosegue la preparazione in vista della sfida con il Cosenza, in programma domenica al “Ferraris” (ore 16.15). Ancora privo dei nazionali Sebastiano Esposito, Daniele Ghilardi e Petar Stojanovic, Andrea Pirlo ha diretto insieme al suo staff una seduta caratterizzata da attivazione atletica, torelli, esercitazioni tecnico-tattiche propedeutiche alla messa a punto delle due fasi di gioco, per concludere con una partitella a campo ridotto ad alta intensità.

Singoli. Per quanto riguarda i singoli, prosegue il proprio percorso di recupero sul campo Estanislau Pedrola, mentre Marco Delle Monache ha svolto un lavoro personalizzato in palestra. Trattamenti fisioterapici per Nicola Murru, in attesa degli esami strumentali a cui verra sottoposto nei prossimi giorni. Domani, mercoledì, è in agenda un allenamento pomeridiano.