Qui Bogliasco: palestra e partitelle, giovedì mattutino

Continua sotto la pioggia e il cielo grigio di Bogliasco la preparazione della Sampdoria alla gara casalinga di domenica con il Cosenza (ore 16.15). Dopo l’attivazione in palestra, Andrea Pirlo e staff – che hanno ritrovato al “Mugnaini” gli azzurrini Sebastiano Esposito e Daniele Ghilardi e restano in attesa del rientro dell’ultimo nazionale Petar Stojanovic – si sono diretti sul campo superiore per un allenamento pomeridiano incentrato principalmente su partitelle in spazi ridotti. Allenamento dal quale è uscito anzitempo Lorenzo Malagrida.

Esami. Lavori differenziati sul campo per Marco Delle Monache ed Estanislau Pedrola. Gli esami strumentali effettuati intanto su Nicola Murru hanno evidenziato una lesione distrattiva del bicipite femorale destro. Il difensore ha già iniziato le cure del caso e le sue condizioni verranno rivalutate tra due settimane. Domani, giovedì, appuntamento mattutino.