Ripresa in due gruppi al “Mugnaini”, martedì mattuttino

La Sampdoria si è ritrovata in mattinata al centro sportivo “Mugnaini” di Bogliasco. Come di consueto alla ripresa, due i gruppi in cui mister Andrea Pirlo e staff hanno suddiviso la squadra: da una parte i maggiormente impiegati con il Cosenza (impegnati in un allenamento di scarico in palestra), dall’altra il resto dei blucerchiati disponibili (alle prese con un allenamento completo sul campo superiore). Fisioterapia e palestra per Lorenzo Malagrida, Nicola Murru e Petar Stojanovic.

Esami. Intanto gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto Estanislau Pedrola hanno evidenziato il riacutizzarsi della problematica al bicipite femorale della coscia destra. Ulteriori accertamenti saranno effettuati nelle prossime due settimane. Controlli anche Antonio Barreca, per il quale sono state escluse lesioni muscolari all’adduttore della coscia destra: le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno. Domani, martedì, è in agenda una seduta mattutina.