Verso il Palermo: Stojanovic in gruppo, venerdì rifinitura

Un’altra seduta a Bogliasco sulla strada che porta alla sfida di sabato pomeriggio con il Palermo (ore 16.15). In un “Mugnaini” sferzato da forti raffiche di vento, Andrea Pirlo e staff hanno ritrovato Petar Stojanovic, che ha lavorato in gruppo per una sessione pomeridiana incentrata su esercitazioni e partitelle tattiche. Personalizzato sul campo per Antonio Barreca; percorsi di recupero per Lorenzo Malagrida, Nicola Murru ed Estanislau Pedrola. Domani, venerdì, la conferenza stampa del mister precederà la seduta di rifinitura al pomeriggio.