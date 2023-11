Ripresa pomeridiana al “Mugnaini”, Barreca torna in gruppo

La Sampdoria si è rimessa in moto. Dopo il giorno e mezzo di riposo concesso in seguito alla vittoria sul Palermo, Andrea Pirlo e staff hanno ritrovato i blucerchiati al “Mugnaini” di Bogliasco per cominciare a preparare la trasferta di sabato a Modena (ore 16.15). Antonio Barreca è rientrato in gruppo e ha partecipato alla seduta pomeridiana con il resto dei compagni.

Test. Lavoro ridotto tra campo superiore, scarico e terapie per i maggiormente impiegati nell’ultima partita. Individuali in palestra per Lorenzo Malagrida, Nicola Murru ed Estanislau Pedrola. Domani, martedì, la squadra sosterrà al mattino una serie di test atletici e di valutazione funzionale e si allenerà nuovamente nel pomeriggio.