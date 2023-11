Nazionali: tutti gli impegni dei blucerchiati convocati

Sono nove i blucerchiati convocati dalle rispettive nazionali per i prossimi impegni ufficiali.

Slovenia – Petar Stojanovic

Qualificazioni UEFA Euro 2024: Danimarca-Slovenia (venerdì 17 novembre, ore 20.45, “Telia Parken” di Copenaghen, Danimarca)

Qualificazioni UEFA Euro 2024: Slovenia-Kazakhstan (lunedì 20 novembre, ore 20.45, “Stadion Stožice” di Lubiana, Slovenia)

Serbia – Filip Stankovic

Amichevole: Belgio-Serbia (mercoledì 15 novembre, ore 20.45, “Re Baldovino” di Bruxelles, Belgio)

Qualificazioni UEFA Euro 2024: Serbia-Bulgaria (domenica 10 novembre, ore 15.00, “Dubočica Stadium” di Leskovac, Serbia)

Guinea Equatoriale – Hugo Buyla

Qualificazioni FIFA World Cup 2026: Guinea Equatoriale-Namibia (mercoledì 15 novembre, ore 14.00, “Nuovo Stadio” di Malabo, Guinea Equatoriale)

Qualificazioni FIFA World Cup 2026: Liberia-Guinea Equatoriale (lunedì 20 novembre, ore 17.00, “Samuel Kanyon Doe” di Paynesville, Liberia)

Italia Under 21 – Daniele Ghilardi

Qualificazioni UEFA Euro Under 21: San Marino-Italia (giovedì 16 novembre, ore 18.30, “San Marino Stadium” di Serravalle, San Marino)

Qualificazioni UEFA Euro Under 21: Irlanda-Italia (martedì 21 novembre, ore 18.30, “Turner’s Cross” di Cork, Irlanda)

Macedonia Under 21 – Ardijan Chilafi

Qualificazioni UEFA Euro Under 21: Macedonia-Georgia (giovedì 16 novembre, ore 13.00, “Petar Miloševski Training Centre” di Skopje, Macendonia)

Qualificazioni UEFA Euro Under 21: Austria-Macedonia (martedì 21 novembre, ore 18.00, “Keine Sorgen Arena” di Ried, Austria)

Francia Under 19 – Andrea Dacourt

Qualificazioni UEFA Euro Under 19: Francia-Estonia (mercoledì 15 novembre, ore 18.00, “Stade de La Source” di Orléans, Francia)

Qualificazioni UEFA Euro Under 19: Francia-Islanda (sabato 18 novembre, ore 18.00, “Stade de La Source” di Orléans, Francia)

Qualificazioni UEFA Euro Under 19: Danimarca-Francia (martedì 21 novembre, ore 15.00, “Stade de La Source” di Orléans, Francia)

Grecia Under 19 – Charalampos Georgiadis

Qualificazioni UEFA Euro Under 19: Bielorussia-Grecia (mercoledì 15 novembre, ore 11.00, “Emirhan Sport Center” di Manavgat, Turchia)

Qualificazioni UEFA Euro Under 19: Grecia-Lituania (sabato 18 novembre, ore 11.00, “Emirhan Sport Center” di Manavgat, Turchia)

Qualificazioni UEFA Euro Under 19: Grecia-Turchia (martedì 21 novembre, ore 14.00, “Emirhan Sport Center” di Manavgat, Turchia)

Italia Under 18 – Alessandro Ventre

Amichevole: Romania-Italia (giovedì 16 novembre, ore 11.00, “Concordia” di Bucarest, Romania)

Amichevole: Romania-Italia (domenica 19 novemmbre, ore 11.00, “Concordia” di Bucarest, Romania)

Romania Under 17 – Vlad Oarga

Qualificazioni UEFA Euro Under 17: Romania-Norvegia (mercoledì 15 novembre, ore 11.00, “CNAF Stadium” di Buftea, Romania)

Qualificazioni UEFA Euro Under 17: Francia-Romania (sabato 18 novembre, ore 11.00, “CNAF Stadium” di Buftea, Romania)

Qualificazioni UEFA Euro Under 17: Estonia-Romania (sabato 18 novembre, ore 10.00, “CNAF Stadium” di Buftea, Romania)