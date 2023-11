Ripresa atletica al “Mugnaini”, Pirlo senza tre nazionali

La Sampdoria è tornata all’opera. Dopo il bel successo sul Modena, Andrea Pirlo e staff hanno ritrovato i blucerchiati sul campo superiore del “Mugnaini”, iniziando la settimana della sosta con una seduta prevalentemente atletica. Regolarmente in gruppo Stefano Girelli. Oltre ai tre nazionali Daniele Ghilardi, Filip Stankovic e Petar Stojanovic, assente invece Valerio Verre, colpito da virus intestinale. Lavori individuali per Nicola Murru (sul campo), Lorenzo Malagrida ed Estanislau Pedrola (in palestra). Domani, mercoledì, appuntamento a Bogliasco in mattinata.