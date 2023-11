Torelli e partitelle ad alta intensità, giovedì nuovo mattutino

Prosegue al “Mugnaini” la preparazione della Sampdoria di Andrea Pirlo nella settimana di sosta del campionato. Senza i nazionali Daniele Ghilardi, Filip Stankovic e Petar Stojanovic, i blucerchiati hanno sostenuto una seduta mattutina incentrata su attivazione atletica, torelli e partitelle su campo ridotto ad alta intensità. Al gruppo si è riunito Valerio Verre. Lavori individuali per Lorenzo Malagrida, Nicola Murru ed Estanislau Pedrola; rigenerativi programmati per Fabio Borini, Andrea Conti e Sebastiano Esposito. Domani, giovedì, si torna in campo a Bogliasco per un altro mattutino.