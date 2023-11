Qui Bogliasco: lavoro domenicale tra aerobica e possessi

Inizia insolitamente di domenica la settimana che porta a Sampdoria-Spezia, anticipo del venerdì della 13.a di Serie BKT (ore 20.30). Sul campo superiore del “Mugnaini” di Bogliasco, Andrea Pirlo e staff hanno diretto una seduta pomeridiana alternata tra aerobica e possessi-palla, alla quale hanno partecipato tutti i blucerchiati disponibili. Ancora assenti i nazionali Daniele Ghilardi, Filip Stankovic e Petar Stojanovic. Individuale tra campo e palestra per Nicola Murru; programmi di recupero per Lorenzo Malagrida ed Estanislau Pedrola. Domani, lunedì, squadra al lavoro in mattinata.