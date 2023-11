Forza e partitelle per i blucerchiati, martedì altro mattutino

Seconda seduta in chiave-Spezia per la Sampdoria, impegnata al “Mugnaini” di Bogliasco in un allenamento mattutino a base di forza in palestra, trasformazione sul campo superiore e torneo di mini-partitelle in tre squadre. Andrea Pirlo e staff devono ancora fare i conti con le assenze dei nazionali Daniele Ghilardi, Filip Stankovic e Petar Stojanovic, oltre a quelle di Nicola Murru (individuale), Lorenzo Malagrida ed Estanislau Pedrola (programmi di recupero). Domani, martedì, è in agenda un’altra sessione mattutina.