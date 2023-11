Nazionali: i risultati e le presenze dei nove blucerchiati

I risultati delle gare che hanno visto impegnati i blucerchiati convocati in nazionale.

Slovenia – Petar Stojanovic

Qualificazioni UEFA Euro 2024: Danimarca-Slovenia 2-1 (in panchina)

Qualificazioni UEFA Euro 2024: Slovenia-Kazakhstan 2-1 (titolare e sostituito al 92′)

Serbia – Filip Stankovic

Amichevole: Belgio-Serbia 1-0 (in panchina)

Qualificazioni UEFA Euro 2024: Serbia-Bulgaria 2-2 (in tribuna)

Guinea Equatoriale – Hugo Buyla

Qualificazioni FIFA World Cup 2026: Guinea Equatoriale-Namibia 1-0 (subentrato al 71′)

Qualificazioni FIFA World Cup 2026: Liberia-Guinea Equatoriale 0-1 (in panchina)

Italia Under 21 – Daniele Ghilardi

Qualificazioni UEFA Euro Under 21: San Marino-Italia 0-7 (titolare e in campo per l’intero arco dell’incontro)

Qualificazioni UEFA Euro Under 21: Irlanda-Italia 2-2 (in tribuna)

Macedonia Under 21 – Ardijan Chilafi

Qualificazioni UEFA Euro Under 21: Macedonia-Georgia 0-1 (in tribuna)

Amichevole: Austria-Macedonia 0-0 (in panchina)

Francia Under 19 – Andrea Dacourt

Qualificazioni UEFA Euro Under 19: Francia-Estonia 2-0 (in panchina)

Qualificazioni UEFA Euro Under 19: Francia-Islanda 1-0 (in panchina)

Qualificazioni UEFA Euro Under 19: Danimarca-Francia 2-1 (titolare e sostituito al 46′)

Grecia Under 19 – Charalampos Georgiadis

Qualificazioni UEFA Euro Under 19: Bielorussia-Grecia 1-0 (subentrato all’84’)

Qualificazioni UEFA Euro Under 19: Grecia-Lituania 2-1 (titolare e in campo per l’intero arco dell’incontro)

Qualificazioni UEFA Euro Under 19: Grecia-Turchia 0-1 (titolare e in campo per l’intero arco dell’incontro)

Italia Under 18 – Alessandro Ventre

Amichevole: Romania-Italia 1-3 (in panchina)

Amichevole: Romania-Italia 2-2 (titolare ed in campo per l’intero arco dell’incontro)

Romania Under 17 – Vlad Oarga

Qualificazioni UEFA Euro Under 17: Romania-Norvegia 0-0 (subentrata all’80’)

Qualificazioni UEFA Euro Under 17: Francia-Romania 1-1 (subentrato al 79′)

Qualificazioni UEFA Euro Under 17: Estonia-Romania 0-3 (titolare, a segno al 23′ e sostituito al 46′)