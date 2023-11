Tecnico-tattico in chiave-Spezia, mercoledì nuovo mattutino

La Sampdoria prosegue la fase di avvicinamento alla sfida con lo Spezia, in programma venerdì sera al “Ferraris”. Ancora in attesa di Daniele Ghilardi e Petar Stojanovic, Andrea Pirlo ha ritrovato al “Mugnaini” Filip Stankovic, tornato a Bogliasco dopo gli impegni con la nazionale maggiore serba. Dopo una prima fase di attivazione atletica, il tecnico doriano e il suo staff hanno diretto una seduta tecnico-tattica a base di torelli ad alta intensità, sviluppo della fase offensiva e partitella su campo ridotto.

Agenda. Antonio Barreca ha interrotto anticipatamente l’allenamento per un problema muscolare alla coscia destra. Programmi di recupero sul campo invece per Lorenzo Malagrida, Nicola Murru ed Estanislau Pedrola. Soltanto palestra infine per Andrea Conti e Nicola Ravaglia. Domani, mercoledì, è in agenda un nuovo appuntamento mattutino.