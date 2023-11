Depaoli fa esplodere il “Ferraris”, doppietta e Spezia al tappeto

Per il match report completo della sfida tra blucerchiati e bianchi clicca qui.

Sampdoria 2

Spezia 1

Reti: p.t. 12′ Depaoli, 16′ Kouda; s.t. 32′ Depaoli.

Sampdoria (4-3-2-1): Stankovic; Depaoli, Ghilardi, González, Giordano; Kasami, Yepes (38′ s.t. Ricci), Vieira; Verre (22′ s.t. De Luca), Borini (29′ s.t. Delle Monache); Esposito Se. (38′ s.t. Stojanovic)

A disposizione: Tantalocchi, Askildsen, Panada, Conti, La Gumina, Girelli, Langella, Costantino.

Allenatore: Pirlo.

Spezia (4-3-1-2): Dragowski; Amian, Bertola, Nikolaou, Elia; Cassata (39′ s.t. Cipot), Esposito Sa., Kouda (39′ s.t. Krollis); Antonucci (27′ s.t. Zurkowski); Moro (22′ s.t. Esposito F.), Verde (39′ s.t. Ekdal).

A disposizione: Zoet, Moutinho, Pietra, Corradini, Muhl, Gelashvili, Candelari.

Allenatore: D’Angelo.

Arbitro: Giua di Olbia.

Assistenti: Mondin di Treviso e Cavallina di Parma.

Quarto ufficiale: Galipò di Firenze.

VAR: Valeri di Roma 2.

AVAR: Miele di Nola.

Note: espulso al 46′ p.t. Pirlo per proteste; ammoniti al 5′ p.t. Yepes, al 35′ p.t. Cassata, al 6′ s.t. Ghilardi, al 13′ s.t. Esposito Sa. per gioco scorretto, al 46′ p.t. Esposito Se., al 49′ s.t. Conti (dalla panchina) per proteste; al 49′ s.t. Amian per comportamento non regolamentare; recupero 1′ p.t. e 5′ s.t.; abbonati 18.229 (rateo 200.234 euro), paganti 6.689 (66.025 euro); terreno di gioco in discrete condizioni.