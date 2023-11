Ripresa atletica al “Mugnaini”, esami strumentali per Borini

La Sampdoria è tornata all’opera al “Mugnaini”. Lo ha fatto con una sessione pomeridiana prevalentemente atletica sul terreno di gioco principale di Bogliasco. Sedute rigenerative per Filip Stankovic, Valerio Verre e Ronaldo Vieira. Iter di recupero sul campo per Lorenzo Malagrida, Estanislau Pedrola e Nicola Murru: quest’ultimo tornerà ad allenarsi con il gruppo nel corso della mattinata di domani, martedì. Individuali tra terapie e palestra per Antonio Barreca, Leonardo Benedetti e Nicola Ravaglia.

Esami. Fabio Borini è stato intanto sottoposto ad accertamenti strumentali presso il Laboratorio Albaro. Gli esami, eseguiti dal professor Enzo Silvestri, hanno evidenziato una lesione severa del tendine dell’adduttore lungo della coscia sinistra per la quale si sta valutando l’opzione chirurgica.