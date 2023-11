Lesione Borini: mercoledì l’intervento chirurgico a Turku

L’U.C. Sampdoria informa che in seguito a visita specialistica da parte del professor Lasse Lempainen, eseguita nel pomeriggio presso l’ospedale Pihlajalinna di Turku, in Finlandia, il calciatore Fabio Borini sarà sottoposto ad intervento chirurgico per gli esiti della lesione tendine dell’adduttore lungo rimediata nel corso dell’ultima gara con lo Spezia. L’operazione avrà luogo nella giornata di domani, mercoledì, presso la stessa struttura finlandese.