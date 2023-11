Torelli e partitelle al “Mugnaini”, Murru torna in gruppo

Allenamento mattutino per la Sampdoria di Andrea Pirlo che, in vista della trasferta di Brescia, ritrova in gruppo Nicola Murru. Sul prato principale del “Mugnaini” di Bogliasco il capitano ha partecipato interamente alla seduta a base di attivazione, torelli e partitelle in diverse metrature. Sul campo hanno lavorato individualmente anche Leonardo Benedetti, Lorenzo Malagrida ed Estanislau Pedrola, tutti alle prese con i rispettivi programmi di recupero. Terapie e palestra per Antonio Barreca e Nicola Ravaglia. Domani, mercoledì, altra sessione tardo-mattutina.